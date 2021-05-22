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Çin'de korkunç kaza! Kırmızı ışıkta durmayan araç yayaların arasına daldı: 4 ölü, 3 yaralı

22.05.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Dalian kentinde kırmızı ışıkta durmayan bir otomobil karşıdan karşıya geçen yayaların arasına daldı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Çin'de korkunç kaza! Kırmızı ışıkta durmayan araç yayaların arasına daldı: 4 ölü, 3 yaralı

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentinde bir araç sürücüsü trafikte dehşet saçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki siyah renkli bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışığa rağmen yüksek hızla yaya geçidine yaklaştığı ve hızını düşürmeden yayaların arasına daldığı görülüyor. Çarpmanın şiddetiyle yayalardan bazılarının havaya savurduğu, sürücünün yine hızla olay yerinden kaçtığı kameraya yansıyor.

Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, 31 yaşında olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün bir kamyona çarparak durduğu belirtildi. Kayıplara karışan sürücünün polis tarafından yakalandığı, olayın nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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(İHA)

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trafik kazası Çin

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