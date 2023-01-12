Çin'de korkunç kaza! Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Çin'de meydana gelen trafik kazası görenleri dehşete düşürdü. Ülkenin güneyindeki Guangzhou kentinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayaların arasında bir sürücü aracıyla daldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Guangzhou polisi tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sürücünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

FRENE BİLE BASMADI

Sürücünün yayaların arasına kasten dalıp dalmadığı henüz bilinmezken, kaza anına ait görüntülerde sürücünün kazanın ardından yoluna devam ettiği görüldü.

İşte tüm dünyayı dehşete düşüren kareler;

(İHA)



