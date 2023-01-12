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  4. Çin'de korkunç kaza! Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Çin'de korkunç kaza! Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

12.01.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de meydana gelen kazanın görüntüleri kan dondurdu. Kaza anına ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Söz konusu görüntülerde hızla gelen bir aracın yaya yolundan karşıya geçenlerin arasına daldığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda insan etrafa savurulurken, korkunç olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Çin'de meydana gelen trafik kazası görenleri dehşete düşürdü. Ülkenin güneyindeki Guangzhou kentinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayaların arasında bir sürücü aracıyla daldı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Guangzhou polisi tarafından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki sürücünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

FRENE BİLE BASMADI

Sürücünün yayaların arasına kasten dalıp dalmadığı henüz bilinmezken, kaza anına ait görüntülerde sürücünün kazanın ardından yoluna devam ettiği görüldü.

İşte tüm dünyayı dehşete düşüren kareler;

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çin

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