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Çin'de korkunç olay! Boynuna ve göğsüne çelik çubuk saplandı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Çin’de bir inşaat işçisi, yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaat alanındaki parmaklıkların üzerine düştü. Boynuna ve göğsüne çelik çubuk saplanan işçi mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. İşçinin kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

Olay, Çin’in Jiangsu bölgesinde bulunan Nantong şehrindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Bir inşaat işçisi, yaklaşık 4 metre yükseklikten inşaat alanındaki parmaklıklarının üzerine düştü. İşçinin boynuna ve göğsüne çelik çubuklar saplandı. İşçiye müdahale eden yetkililer, çubukların, işçinin hayati organ ve ana damarlarına zarar vermediğini ve işçinin bu nedenle hayatta kalabildiğini aktardı.

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İŞ MAKİNESİYLE ÇIKARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kesici ile çubukların kesildiği ve işçinin iş makinesiyle düştüğü yerden çıkarıldığı ifade edildi. Daha sonra yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu aktarıldı. (DHA)

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