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Çin'de korkunç olay: Deniz platformu yan yattı! 67 kişiden 4'ü kayıp

25.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in güneyinde yer alan Huizhou kentinde 67 kişinin bulunduğu açık deniz inşaat platformu yan yattı. Bazı kişiler suya düştü. 4 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Huizhou kenti açıklarında 67 kişinin bulunduğu açık deniz platformunun yerel saatle 11.26’da yan yattığı belirtildi. Platformdakiler denize düşerken, kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla 63 kişi güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı, 4 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı.

RÜZGAR ENERJİSİ DONANIMI İNŞAASINDA KULLANILIYOR

Platformun açık sularda rüzgar enerjisi donanımlarının inşasında kullanıldığı ifade edildi. Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterlerin de katıldığı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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