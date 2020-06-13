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Çin'de korkunç patlama! Otoban savaş alanına döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

Çin’nin Zhejiang eyaletinde yakıt tankeri kaza sonucu patladı. Büyük patlamanın meydana geldiği kazada ölü sayısının 10’a yaralı sayısının ise 117’ye yükseldiği aktarıldı.

Çin’in Zhejiang eyaletindeki Wenling kentinde yerel saatle 16:40 sıralarında bir yakıt tankeri, otobanda seyir halindeki bir araca çarptı. Yakıt tankerinin çarpma etkisiyle otoyol bir anda alev topuna döndü.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Kaza yerinde meydana gelen art arda patlama anları anbean otoyola ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ARAÇLAR OTOYOLUN DIŞINA UÇTU

Patlamanın etkisiyle olay yerinde bulunan birçok araç ise otoyolun dışına uçtuğu görüldü. Patlamanın ardından ölü sayısının 10’a yaralı sayısının 117’ye çıktığı belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

(DHA)

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