HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'de koronavirüs alarmı... Milyonluk şehir karantinada

Çin'de koronavirüs alarmı... Milyonluk şehir karantinada

07.02.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de yurt içi kaynaklı vakalar görülmeye devam ediyor. Son olarak Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı 3,6 milyon nüfuslu Baise şehrinde karantina ilan edildi. Öte yandan ülkede, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uygulanıyor.

Çin'de koronavirüs alarmı... Milyonluk şehir karantinada

Son dakika... Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı 3,6 milyonluk Baise şehrinde karantina ilan edildi. Salgın Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat'ta şehre dönen ve Dobao ilçesinde yaşayan bir kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından ilçede yaşayan 207 bin kişiye toplu test uygulandı.

Şehirde iki günde 43 vaka tespit edilirken, tüm vakaların aynı bulaşı zincirinin parçası olduğu belirtildi.

c1

OMİCRON'A RASTLANDI

İlk iki vakadan alınan numunelerin DNA analizinde virüsün Omicron varyantına rastlandı.

Baise şehrine tüm giriş ve çıkışlar durdurulurken, vatandaşlarla taşıtların ilçeler ve metropol bölgeler arasında hareket etmesi yasaklandı.

Tüm şehirde toplu testler uygulanmaya başlanırken, söz konusu testler sonuçlanana dek vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istendi.

SON 24 SAATTE 79 VAKA TESPİT EDİLDİ

~~
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 45'i yurt içi kaynaklı 79 Kovid-19 vakası saptandı.

c2

Baise şehrinde 37, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3 ve eyalet merkezi Guangcou'da 1, eyalet statüsünde ayrı yönetime sahip başkent Pekin'de 3 ve Tiencin şehrinde 1 yerel vaka tespit edildi.

Yurt dışı kaynaklı 34 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 419 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1495 hastanın tedavisi sürüyor.

c3

SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Şeytanın çocuğunu istemedim''Şeytanın çocuğunu istemedim'
Erdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettilerErdoğan karantinadan gençlere seslendi: Bizi eve hapsettiler
Elektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün araElektrik kesintisiyle gündem olan Isparta'da kar nedeniyle yüz yüze eğitime 5 gün ara
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin karantina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son seçim anketi çok konuşulacak! AK Parti, CHP’nin gerisinde…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

"Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen akım! Ölüme kadar götürüyor

İlginizi Çekebilir

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Eşinin eşcinsel olduğunu öğrendi! “Gönülden bağlıyız”

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Futboldan örnek verdi! Bomba Hadise yorumu

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Batılı dans figürlerini affetmedi! Dans öğretmeni tutuklandı

Güneşi görünce hırkasını açtı! Sütyeniyle poz verdi

Güneşi görünce hırkasını açtı! Sütyeniyle poz verdi

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Evli ve çocuklu çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Final iddiası! Hayranları üzülecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.