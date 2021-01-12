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Çin’de koronavirüs kabusu sürüyor: Langfang kenti karantinaya alındı

12.01.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Çin’de koronavirüs kabusu sürüyor: Langfang kenti karantinaya alındı

Çin'in Hebei eyaletinine bağlı olan 4,9 milyon kişinin yaşadığı Langfang kenti 7 gün karantina altına alındı.

Çin’de dün son 6 ayın en kritik koronavirüs bilançosu açıklandı. Başkent Pekin’e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alındı. Çin medyası, Hebei eyaletinin bir başka şehir olan ve 4,9 milyon kişinin yaşadığı Langfang tecrit altına alındığını aktardı.

Çin'in Hebei bölgesinde geçtiğimiz hafta yerel saatle 10:00'a kadar toplamda 326 doğrulanmış iç kaynaklı, 234'ü asemptomatik vaka bildirdi. Doğrulanmış vakalardan 304'ünün Shijiazhuang'da, 21'inin Xingtai'de ve birinin de Langfang'da olduğu belirtildi. Hebei Bölge Sağlık Komisyonu Müdürü Liang Zhankai, Ulusal Sağlık Komisyonu'nun, Hebei'deki ağır hastaların tedavisi için Wuhan'daki iyileşmiş Kovid-19 vakalarından plazma tahsis ettiğini ve hastaneye kaldırılan hastaların genellikle stabil durumda olduğunu söyledi. Ayrıca Liang, diğer bölgelerden toplam 252 test uygulayan kişinin, nükleik asit testlerine ve Hebei'nin günlük test kapasitesini 1.1 milyon tüpe çıkarmasına yardımcı olmak için Shijiazhuang, Xingtai ve Langfang'a gönderildiğini ifade etti.

LANGFANG KENTİ 7 GÜN KARANTİNA ALTINDA

Langfang’a bağlı 12 köyde 20.000'den fazla Çinli, koronavirüs karantina merkezlerine gönderildi. Çinli yetkililer bugün Pekin yakınlarındaki Hebei Eyaletine bağlı Langfang şehrini tecrit altına aldıklarını duyurdu. Şehrin 4,9 milyon sakini 7 gün boyunca karantina altında kalacak, şehre giriş çıkışlar kapatıldı. (DHA)

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