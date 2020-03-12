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Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 172'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 07:43 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172’ye yükseldi.

Çin’de koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 172'ye yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada Kovid-19 salgınından dolayı son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Can kayıplarının 10’u Hubey eyaletinde, biri Şaanşi eyaletinde kaydedilirken, ülkede bugüne kadar Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı üçü Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 172’ye ulaştı. Toplam saptanan Kovid-19 vakası 80 bin 793’e çıktı.

Bugüne kadar hastalıktan iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 62 bin 793’e yükselirken, koronavirüs şüphelisi kişi sayısı 253’e, gözetim altındaki kişi sayısı 13 bin 701’e geriledi.

Diğer yandan son 24 saatte üçü Guangdong, ikisi Gansu ve biri Hınan eyaletinde olmak üzere dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında Kovid-19 tespit edildi. Böylelikle Çin’de "ithal vaka" olarak adlandırılan vakaların sayısı 85’e yükseldi.

Kovid-19 vakaları Çin ana karası dışında Hong Kong’da ise 129’a çıktı.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

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çin koronavirüs

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