Çin'de koronavirüsten 2 kişi hayatını kaybetti

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Komisyondan yapılan açıklamada, yurt dışı kaynaklı 61 yeni vakanın tespit edildiğini ve bu kişilerle temas eden 2 kişinin daha hastalığa yakalandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı olarak 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu gelişmeyle birlikte Çin'in 31 eyaletindeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 865'e yükseldi.

Ayrıca 176 hastanın durumunun kritik olduğu kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 3 bin 335'e çıktığı, 77 bin 370 kişinin tedavi edilerek hastanelerden taburcu olduğu bildirildi.

Pandemiye dönüşen salgının çıkış noktası olan Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde ise herhangi bir vakanın tespit edilmediği belirtiliyor.

