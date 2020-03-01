HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin’de koronavirüstenölenlerin sayısı 2 bin 872’ye çıktı

Çin’de koronavirüstenölenlerin sayısı 2 bin 872’ye çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2020 06:56 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872’ye yükseldi.

Çin’de koronavirüstenölenlerin sayısı 2 bin 872’ye çıktı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 872’ye, Kovid-19 vaka sayısı da 79 bin 824’e ulaştı.

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851’e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856’ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625’e yükseldi.

Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34’ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

Kovid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong’da 95’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi İlk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisi
Avustralya’da koronavirüsten ilk can kaybıAvustralya’da koronavirüsten ilk can kaybı
En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!
Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi...'

'Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi...'

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD'den İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Avustralya’da koronavirüsten ilk can kaybı

Avustralya’da koronavirüsten ilk can kaybı

ABD'de Demokratların Güney Carolina ön seçimlerini Biden kazandı

ABD'de sarsıcı sonuç! Biden öne geçti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

Trump'tan Patriot açıklaması: Erdoğan'la konuşuyoruz

Trump'tan Patriot açıklaması

Koronavirüs kabusu büyüyor! ABD'de koronavirüsten ilk ölüm

ABD'de koronavirüsten ilk ölüm

Son dakika! Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.