Çin’de koronavirüsün bilançosu artıyor: 41 ölü! Avrupa'ya da sıçradı

Çin’de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüsü nedeniyle Çinli yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e çıktığını bildirdi.

Ülke genelinde görülen vaka sayısının bin 287 olduğu ve hastalardan 237’sinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

Ölümlerin 39’unun, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentinin de bağlı olduğu Hubei eyaletinde meydana geldiği, diğer 2 can kaybının ise Hebei ve Heilongjiang eyaletlerinde yaşandığı belirtildi. Hubei eyaletinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında 1 doktorun bulunduğu da ifade edildi.

13 KENT KARANTİNA ALTINDA



Ülke genelindeki 18 eyalet ve belediyenin de 1. derecede kamu sağlığı acil durum müdahale uygulamasına geçtiği açıklandı. Karantina altına alınan kent sayısı 13’e ulaşırken, Wuhan’daki 20’den fazla hastane, maske, eldiven, koruyucu gözlük ve ameliyat önlüğü gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğu

na dair açıklama yayımladı.

VİRÜSLE MÜCADELE İÇİN BÜTÇE



Çin Kalkınma Bankası, korona virüsü önleme ve tedavi çalışmalarında kullanılması için Wuhan kentine 2 milyar yuanlık (288.3 milyon) acil durum kredisi verileceğini açıkladı. Çin Maliye Bakanlığı da salgının yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurmuştu.