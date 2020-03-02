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Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında can kaybı 2914’e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 06:03 | Son Güncelleme

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 914’e çıktı.

Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında can kaybı 2914’e yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte tamamı salgının merkez üssü Hubey eyaletinden olmak üzere 42 kişi hayatını kaybederken, 196'sı yine Hubey'de olmak üzere 202 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bu kapsamda bugüne kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 914’e, saptanan Kovid-19 vakası sayısı da 80 bin 26’ya çıktı.

Kovid-19’a yakalanıp yakalanmadığı şüpheli olan kişi sayısı 715’e, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 46 bin 219’ya gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 44 bin 462’ye yükseldi.

Kovid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong’da 98’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
çin Kovid-19

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