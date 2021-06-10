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Çin'de kripto para operasyonu! Bin 100 kişiye gözaltı

10.06.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de kripto para ile kara para akladıkları şüphesiyle bin 100 kişi gözaltına alındı.

Çin'de kripto para operasyonu! Bin 100 kişiye gözaltı

Çin yönetimi kripto paralara yönelik sert tutumunu sürdürürken, polis kara para aklama şüphesiyle kripto para kullananlara karşı operasyon düğmesine bastı. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kripto paraları kullanarak kara para akladığı iddia edilen bin 100 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Kara para aklamak için kripto para kullanan 170'den fazla suç grubu olduğu belirtildi. Kara para aklayanların, yasa dışı gelirleri kripto borsaları aracılığıyla sanal para birimlerine dönüştürmek için müşterilerinden yüzde 1.5 ila yüzde 5 arasında komisyon talep ettiği aktarıldı.

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Gözaltı işlemi, Çinli yetkililerin kripto para ticaretine yönelik baskılarını artırmasının ardından geldi. Geçtiğimiz ay, üç endüstri kuruluşu kripto ile ilgili finans ve ödeme hizmetlerini yasaklarken, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi bitcoin madenciliği ve ticaretini kısıtlama sözü vermişti.

Kaynak: İHA

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Çin Gözaltı Kripto para

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