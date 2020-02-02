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Çin'de kuş gribi salgını! 17 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2020 09:09 | Son Güncelleme

Çin, 'koronavirüs' salgınıyla uğraşırken ülkede yeni bir salgın patlak verdi. Koronavirüs salgının çıktığı Hubey'in komşu eyaleti Hunan’da kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Çin hükümeti,17 bin 828 kanatlı hayvanın itlaf edildiğini açıkladı. Çin'de kuş gribi salgını nedeniyle 17 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edildi

Çin'de kuş gribi salgını! 17 binden fazla kanatlı hayvan itlaf edildi

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Hunan eyaletinde kanatlı hayvan çiftliğinde kuş gribi saptandı.Hunan'daki Şaoyang kentine bağlı Şuangçing bölgesindeki kanatlı hayvan çiftliğinde 4 bin 500 tavuk salgın nedeniyle telef oldu.

KUŞ GRİBİ NEDENİYLE 17 BİNDEN FAZLA HAYVAN İTLAF EDİLDİ

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı kuş gribinin tespit edilmesinin ardından çiftlikteki 17 bin 828 kanatlı hayvanın itlaf edildiğini açıkladı.

KUŞ GRİBİNİN ŞU ANA KADAR İNSANA GEÇTİĞİ TESPİT EDİLMEDİ

Şu ana kadar Hunan’daki kuş gribinin insanlara geçtiğini dair bir vaka tespit edilmedi. Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ), kuş gribinin insana geçmesinin mümkün ancak zor olduğu kabul ediliyor.

KUŞ GRİBİ NEDENİYLE 455 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

DSÖ’nün verilerine göre, 2003’ten 2019’a kadar insanlarda tespit edilen 861 kuş gribi vakasında 455 kişi yaşamını yitirirken, Çin’de son 16 yılda 53 kişide kuş gribi vakası tespit edildi ve bunlardan 31’i hayatını kaybetti.

İnsanlara bulaşması durumunda kuş gribinin ölüm oranının yüzde 50 olduğu belirtiliyor. Bu oran şiddetli akut solunum yolu sendromunda (SARS) yüzde 10 civarındayken, Çin’de 304 kişinin ölümüne neden olan yeni koronavirüste ise yüzde 2 civarında seyrediyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
kuş gribi çin koronavirüs

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