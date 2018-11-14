Marksist öğrenciler ortadan kayboluyor

Guardian gazetesinin haberine göre bir işçi hakları grubu, en az beş şehirde öğrencilerin kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kaçırıldığını; bazılarının bekleyen arabalara konulmadan önce dayak yediğini öne sürdü.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Pekin Üniversitesi'nde Zhang Shengye adında bir öğrencinin kaçırıldığı aktarıldı. Diğer öğrencilerin akıbetinin ise ne olduğu bilinmiyor.

AFP haber ajansına konuşan bir görgü tanığı Zhang'ın kontrol altına alınmadan önce dayak yediğini söyledi.

CNN ise Pekin Üniversitesi'nden konuştuğu bir öğrencinin bütün kampüsün 'bir terör alanına dönüştüğüne' dair sözlerine yer verdi.

CNN, kendilerini Marksist olarak tanımlayan ve işçiler için daha geniş haklar talep eden öğrenci hareketinin Çin hükümeti için son yıllarda büyük bir sorun haline dönüştüğünü belirtiyor.

'BÜYÜK BİR İRONİ'

Komünist Parti tarafından yönetilen ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in Marksizme sahip çıktığı Çin'de, Marksist öğrencilerin hedef alınmasının büyük bir tezat oluşturduğu görüşü hakim.