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Çin'de meşale Jackie Chan'de! "Olimpiyat ateşini taşımak bana gurur verdi"

04.02.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pekin 2022, yarın yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Çin Seddi'ne ulaşan meşaleyi de dünyaca ünlü aktör Jackie Chan taşıdı.

Çin'de meşale Jackie Chan'de! "Olimpiyat ateşini taşımak bana gurur verdi"

Kış olimpiyat oyunları öncesinde meşaleyi taşıyanlar arasında yıldız oyuncu Jackie Chan de yer aldı. 67 yaşındaki oyuncu, "Bugün benim için gururlu bir gün. Bir Hong Konglu olarak olimpiyat ateşini taşımak bana gurur verdi" diye konuştu.

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Pekin'de Covid-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak. Bunlar arasında 2, 3 ve 4 Şubat'ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 nokta yer alıyor.

Kış olimpiyat oyunları, Pekin'deki Kuş Yuvası Stadyumunda yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.

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