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  4. Çin’de metroda saçılan paralara koronavirüsü korkusuyla kimse dokunamadı

Çin’de metroda saçılan paralara koronavirüsü korkusuyla kimse dokunamadı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.03.2020 15:11 | Son Güncelleme

Çin’in Xi’an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara koronavirüsü korkusuyla kimse dokunamadı.

Çin, Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 300 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü kriziyle mücadele ediyor. Ülkenin bazı bölgelerinde hayatın yavaş yavaş normale döndüğü gözlemlenirken, Xi’an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı. Koronavirüsünün bulaşması korkusuyla metro istasyonuna giriş yapan kimse paraları yerden almaya cesaret edemedi. O anları kameraya kaydeden bir yolcu, "Parayı kimin attığını bilmiyorum ama onu almaya cesaret edemiyorum" ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar, "Kim virüsü almaya cesaret ediyor?", "Yaşam ve ölüm karşısında para bile işe yaramaz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Öte yandan, Çin’de 81 bin 439 koronavirüsü vakası bulunuyor.

(İHA)

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