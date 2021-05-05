Çin'de Mukbang videolarına yasak geldi

Sosyal medyaya baktığımızda pek çok farklı başlıkta, pek çok farklı videolar olduğunu görebiliriz. Makyaj videolarından tutun da abuk subuk yemek yeme videolarına kadar pek çok içerik bulmanız mümkün.

Son dönemde özellikle Asya kökenli kanallarda en çok gördüğümüz videolardan birisi de Mukbang olarak nitelendirilen içeriklerdi.

Bu videolarda yayıncılar önlerine aldıkları yemekleri tıka basa yiyorlardı. Dolayısıyla bu tür videolar halktan da tepki aldı. Çünkü bu videolardaki iştah dozu izleyicileri rahatsız ediyordu.

ÇİN, MUKBANG VİDEOLARINA EL ATTI

Çin hükümeti sayıları günden güne artan Mukbang videolarına sonunda dur dedi.

Çin hükümetinin yayınladığı yasa ile birlikte bu tarz video ve içerikler yayınlayanlara artık para cezası kesileceği belirtildi. Üstelik öyle az bir para cezası da değil. Yönetmeliğe göre Mukbang ya da benzeri içerikler çekenler tam 100 bin yuan para cezasına çarptırılacaklar. 100 bin yuan günümüzde yaklaşık olarak 15.500 ABD dolarına denk düşüyor. Yani neresinden bakarsanız bakın ceza hayli caydırıcı diyebiliriz.

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