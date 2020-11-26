Çin'de musluk suları alev aldı!

Uzman, derinlemesine inceleme ve analiz sonrasında, kent sakininin bulunduğu Siying Köyü'ndeki musluk suyunun yeraltının derinliklerindeki bir kaynaktan geldiğine kani oldu. Su katmanına az miktarda doğal gaz sızması sebebiyle, su çıkarma işlemi sırasında doğal gaz da yüzeye çıkarılmış.

Yerel makamlarca yapılan bir açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kent sakinlerinin 'Liaoning'deki bir köylünün evindeki musluk suyu nun tutuşabildiği' şikayetine büyük önem veren Dawa Bölgesi, analizler yapıp sebebi bulması i çin derhal bir uzman görevlendirdi."

Bu bölgedeki su istasyonunda bulunan su depolama cihazı yakın zamanda genişletildi. Bu işlem sebebiyle yeraltı suyu geçici olarak doğrudan tedarik edildi ve işte bu, az miktardaki doğal gazın su borusu şebekesine karışmasına ve yanıcılık olgusuna neden olmuş.

Açıklamada ayrıca, "tüm bölgedeki musluk suyu kaynaklarının kapsamlı incelenmesi" sonrasında "diğer alanlarda bu tür sorunlara rastlanmadığı" ifade edildi.

Su kaynağının kullanım için güvenli hale getirilmesini sağlamak için de iyileştirmeler yapılacağı vaat edildi.



