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  4. Çin'de musluk suları alev aldı!

Çin'de musluk suları alev aldı!

26.11.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Çin'in kuzeydoğusunda ikamet edenler, musluklarından yanıcı bir madde aktığını bildirdi.

Video kayıtlarında insanların mutfak ve banyo lavabolarına akan suyu tutuşturduğu görülüyor.

Liaoning eyaletinin Panjin kenti sakinleri Pazar günü sosyal medyada dile getirdikleri şikayetlerinde, ellerini yıkadıktan sonra yağlı bir tabaka kaldığını belirtti.

Aktarılana göre, yerel yetkililerin incelemesi sonrası "su borusu şebekesine karışan az miktarda doğal gazın" yeraltı su tedarikini kirlettiği belirlendi.

Çin devletine bağlı People's Daily gazetesinin tweet'inde, "Tuhaf durum, şimdi kapatılmış olan geçici yeraltı su tedarik sistemindeki hata nedeniyle oluşan doğal gaz sızıntısından kaynaklanıyor" ifadeleri yer aldı.

Yerel makamlarca yapılan bir açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kent sakinlerinin 'Liaoning'deki bir köylünün evindeki musluk suyunun tutuşabildiği' şikayetine büyük önem veren Dawa Bölgesi, analizler yapıp sebebi bulması için derhal bir uzman görevlendirdi."

Uzman, derinlemesine inceleme ve analiz sonrasında, kent sakininin bulunduğu Siying Köyü'ndeki musluk suyunun yeraltının derinliklerindeki bir kaynaktan geldiğine kani oldu. Su katmanına az miktarda doğal gaz sızması sebebiyle, su çıkarma işlemi sırasında doğal gaz da yüzeye çıkarılmış.

Bu bölgedeki su istasyonunda bulunan su depolama cihazı yakın zamanda genişletildi. Bu işlem sebebiyle yeraltı suyu geçici olarak doğrudan tedarik edildi ve işte bu, az miktardaki doğal gazın su borusu şebekesine karışmasına ve yanıcılık olgusuna neden olmuş.

Açıklamada ayrıca, "tüm bölgedeki musluk suyu kaynaklarının kapsamlı incelenmesi" sonrasında "diğer alanlarda bu tür sorunlara rastlanmadığı" ifade edildi.

Su kaynağının kullanım için güvenli hale getirilmesini sağlamak için de iyileştirmeler yapılacağı vaat edildi.


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