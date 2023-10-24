Çin'de neler oluyor? Aynı vaka tekrarladı! Kayıp Savunma Bakanı Li Şangfu hakkında Pekin'den haber geldi

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, son olarak 29 Ağustos'ta Pekin'de Afrika ülkeleriyle düzenlenen bir güvenlik forumunda görüldü. Burada açılış konuşmasını gerçekleştiren Li, ardından kamuoyu önüne çıkmadı.

İDDİALAR HIZLA YAYILDI

İlerleyen süreçte, Vietnam ve Singapur savunma bakanlarıyla yapılan görüşmeler gibi önemli temaslarda Li'nin gözükmemesi şüpheleri artırdı. Li'nin soruşturma altında olduğundan ev hapsinde tutulduğuna dek birçok iddia ortaya atıldı.

BÜYÜKELÇİ DE PAYLAŞIM YAPTI

Washington'ın Tokyo Büyükelçisi Rahm Emanuel, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Savunma Bakanı Li Şangfu’dan 3 haftadır haber alınamıyor. Vietnam'a yapacağı geziye katılmadı. Şimdi de, ev hapsine alındığı için Singapur Deniz Kuvvetleri Komutanı ile planlanan görüşmesine gelmedi” açıklamasında bulunmuştu.

DAHA ÖNCE DE DIŞİŞLERİ BAKANININ BAŞINA GELMİŞTİ

Daha önce de Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın uzun süre ortalıklarda gözükmeyip ardından görevden ayrılmıştı.

PEKİN'DEN HABER GELDİ

Durumu merak konusu olan Li Şangfu'dan haber geldi. AA'nın aktardığına göre Şangfu görevden alındı. Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Li hakkındaki karar, Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresinin Merkez Komitesinin Pekin'de düzenlediği oturumda alındı. Komiye üyeleri, yaptıkları oylamada Li'yi bakanlık görevinden aldı. Li'nin yerine kimin getirildiği ise henüz açıklanmadı. Toplantıda Maliye Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığına da yeni isimlerin atandığı aktarıldı.

"YOLSUZLUK SORUŞTURMASI" İDDİASI

ABD'nin Washington Post gazetesi, 15 Eylül'de yayımladığı haberde, "adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere" dayanarak Li hakkında "yolsuzluk soruşturması" başlatıldığını ve Bakan'ın görevden alındığını iddia etmişti.

Haberde, soruşturmanın askeri donanım tedarikindeki yolsuzlukla bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Donanım Geliştirme Dairesi, temmuz ayı sonunda, Li'nin ortadan kaybolmasından yaklaşık bir ay önce, askeri donanım tedarik ve ihale süreçlerinde "düzenleme ve disiplin ihlalleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Li'nin Daire Başkanı olduğu Ekim 2017'den itibaren tespit edilen "uygunsuzluklarla" ilgili ihbar çağrısı yapmıştı.

Eski Savunma Bakanı Li, göreve gelmeden önce, 2017-2022 döneminde Merkezi Askeri Komisyona bağlı Donanım Geliştirme Dairesinin başkanlığını yürütmüştü. Li, bu görevi yürütürken, Rusya'dan Su-35 savaş uçakları ile S-400 füze savunma sisteminin satın alınmasında rolü olduğu gerekçesiyle 2018'de ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

BABASI KIZIL ORDU MENSUBUYDU

Çin'de Komünist devriminin ilk kadrolarına mensup bir aileden gelen Li'nin babası, Kızıl Ordu Demir Yolu Kuvvetleri'nde görevli üst düzey bir subaydı.

Ülkenin kuzeyindeki Sıçuan eyaletinin merkezi Çıngdu'da 1958'te dünyaya gelen Li, Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesinde havacılık ve uzay mühendisliği öğrenimi gördü.

Mezuniyetinin ardından Şıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinde çalışmaya başlayan Li, 2003'te merkezin komutanlığına yükselmiş, bu dönemde Çin'in Ay keşif programının parçası olan Çang'ı-1 ve Çang'ı-2 keşif araçlarının olduğu çok sayıda fırlatışı koordine etmişti.

Li, 2013'te Merkezi Askeri Komisyonun, o zamanki adıyla "Genel Silahlanma Dairesi"nde Kurmay Başkanı, 2014'te ise Komutan Yardımcısı olmuştu.

2016'da ÇHKO'nun yeni kurulan uzay, siber uzay ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Kuvveti'nin komutan yardımcılığına atanan Li, Eylül 2017'de Merkezi Askeri Komisyonun, yeni adıyla "Donanım Geliştirme Dairesi"nin başına geçmişti.

2017'de ÇKP 19. Ulusal Kongresinde partinin en üst yönetim organı Merkez Komiteye seçilen Li, Ekim 2022'deki 20. ÇKP Ulusal Kongresinde Merkezi Askeri Komisyon üyeliğine seçilmiş, ardından Mart 2023'te 14. Ulusal Halk Kongresinde savunma bakanlığına atanmıştı.





