Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu

Olay \u00c7in\u2019in Guizhou eyaletindeki Anshun kentinde oldu\u011fu bildirildi. \nYetkililer, \u00f6l\u00fc veya yaral\u0131 konusunda hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131. \nKazan\u0131n neden kaynaklad\u0131\u011f\u0131 konusunda yetkililer soru\u015fturma yapt\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Vatanda\u015f\u0131 soka\u011fa d\u00f6ken olay! \u00c7ocuklar s\u00f6ylediD\u00fcnyan\u0131n en uzun s\u00fcre hayatta kalan yap\u0131\u015f\u0131k ikizleri \u00f6ld\u00fcSoka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 kimler i\u00e7in muaf olacak?