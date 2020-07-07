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Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu

DÜNYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

Çin’de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su rezervinin içine düştü.

Çin'de öğrenci taşıyan otobüs göle uçtu

Olay Çin’in Guizhou eyaletindeki Anshun kentinde olduğu bildirildi.

Yetkililer, ölü veya yaralı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Kazanın neden kaynakladığı konusunda yetkililer soruşturma yaptıklarını bildirdi.


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