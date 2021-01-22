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Çin'de okulda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

22.01.2021 23:00 | Son Güncelleme:
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Çin'de okulda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Çin'in Yünnan eyaletinde bir okulun girişinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yünnan eyaletine bağlı Kunming Kent Kamu Güvenlik Bürosundan yapılan açıklamaya göre, kentin Vuhua bölgesindeki Huaşan Mahallesi'nde bulunan Yünnan Normal Üniversitesine bağlı uygulamalı ortaokulun girişinde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5’i öğrenci olmak üzere 6 kişi ise yaralandı.

Okulun çıkışında bir öğrenciyi de boğazına bıçak dayayarak rehin alan "Vang" soyadlı 56 yaşındaki saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi, rehine de kurtarıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada, okulun önünde Vang’ın öğrenciyi rehin aldığı ve sonrasında polisin müdahale ettiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

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