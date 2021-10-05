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Çin'de onlarca drone izleyicilerin üzerine düştü

05.10.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Zhengzhou kentinde gösteride arızalanan drone’lar insanların üzerine düşmeye başlarken, izleyiciler saklanmak için yer aradı.

Çin’in Zhengzhou kentinde 200 civarında insansız hava aracı (drone) ile yapılan ışık gösterisinde ilginç anlar yaşandı.

İzleyiciler tarafından kaydedilen görüntülere göre bir alışveriş merkezinin yakınında mavi ışık saçarak görsel şölen oluşturan drone'lar birden yere düşmeye başladı. Bazı drone'lar yol kenarındaki arabalara çarparken, bazıları da yere düştü. Şaşkına dönen izleyiciler ise saklanmak için yer aradı. Olay yerindeki bir izleyici, "Giderek daha fazla insansız hava aracı havalandı. Bazıları çok uzağa uçtu ve bazıları ağaçlara çarptı" dedi. Alışveriş merkezi personelinin, insanların alışveriş merkezine sığınmasına izin verdiği ifade edildi. Işık gösterisini yaklaşık 5 bin kişinin izlediği belirtilirken, Çin medyası kazanın "operasyonel" bir hatadan kaynaklanmış olabileceğini aktardı.

Zhengzhou'da yaşanan olay, Çin'de yaşanan ilk drone kazası değil. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ülkenin güneybatısındaki Chengdu'da gösteri sırasında 17 drone düşmüştü. Polis tarafından yürütülen soruşturmada, "sinyal bozucu" kullanıldığı tespit edilmişti.

(İHA)

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Çin
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