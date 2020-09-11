Çin'de otelde şiddetli patlama

Yetkililer, çıkan yangının etsiyle gaz borularının patladığına dair şüpheleri olduğunu ifade etti. İtfaiye ekipleri, şu ana kadar 4 kişinin ciddi yaralandığını, patlama sırasında çevrede bulunan kişilerin de hafif yaralandığını açıkladı.

Yerel basın yangın sırasında meydana gelen patlamanın gaz borularından kaynaklandığını belirtti. Şiddetli patlamanın etkisiyle yangın söndürme çalışmalarını izleyen kişilerden yaralılar olduğu ifade edildi. Can kaybı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerine, 11 itfaiye aracı ve 55 itfaiyeciyi sevk etti. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına aldı.

