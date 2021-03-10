Çin'de otellerde temizlik işlerini denetlemek için çip kullanılıyor

Global Times'ın haberine göre, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou şehrinin Xiacheng bölgesinin yerel sağlık yetkilileri, hem temizlik araçlarına hem de karyolalar ve dolaplar gibi temizlenen yerlere yerleştirilen çiplerle gerekli hijyenin sağlanıp sağlanmadığının denetlenmesinin amaçlandığını bildirdi.

Kısa sürede Çin basınında gündeme oturan ve arama motorlarında ilk sıraya yükselen haberle ilgili, projenin uygulandığı otellerden birinin yöneticisi, yaptığı açıklamada, bu akıllı denetim sisteminin bazı otellerde pilot proje olarak başlatıldığını, amacın otellerdeki konukların rahat etmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Otel yöneticisi, tüm bilgilerin sadece otelin veri tabanına değil, aynı zamanda denetim için yerel yönetime de bağlanan sisteme yüklendiğini kaydetti.

SESLİ UYARI VERECEK

Pilot projenin en önemli özelliğinin, temizlik araçlarının doğru kullanılması olduğu aktarılırken örnek olarak lavabo temizliğinde kullanılan bezin başka alanlarda kullanılması ya da yanlış yerde yanlış kumaşın kullanılması halinde sesli uyarı vereceği kaydedildi.