Çin'de panik anları! Çığlıklar yükseldi

\u00c7in\u2019in Guizhou eyaletindeki Pingtang b\u00f6lgesinde meydana gelen dolu f\u0131rt\u0131nas\u0131 b\u00f6lge sakinlerine korku dolu anlar ya\u015fatt\u0131. Yakla\u015f\u0131k 25 dakika s\u00fcren ceviz b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hasara yol a\u00e7t\u0131.\nDolu f\u0131rt\u0131nas\u0131 nedeniyle yaralanma bildirilmedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERAtat\u00fcrk'\u00fc yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 bulmu\u015ftu! Yasak a\u015fkla krali\u00e7e olduTrump 'G\u00fczel bir mektup ald\u0131m' demi\u015fti! Jet a\u00e7\u0131klamaKoronavir\u00fcs neden gen\u00e7 ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 insanlar\u0131 da \u00f6ld\u00fcr\u00fcyor?