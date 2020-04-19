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  4. Çin'de panik anları! Çığlıklar yükseldi

Çin'de panik anları! Çığlıklar yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2020 20:57 | Son Güncelleme

Çin’in Guizhou eyaletinde meydana gelen dolu fırtınası paniğe neden oldu.

Çin’in Guizhou eyaletindeki Pingtang bölgesinde meydana gelen dolu fırtınası bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 25 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı hasara yol açtı.

Dolu fırtınası nedeniyle yaralanma bildirilmedi.

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