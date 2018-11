Ülkenin kuzeybatısında meydana gelen kazada inşaat halindeki bir binanın önünde bulunan dev pano, bir anda yoldan geçen yayaların üzerine yıkıldı.

Aralarında kadın ve yaşlıların da bulunduğu dört kişi 8 metre yüksekliğindeki panonun altından kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Güvenlik kameralarının an be an kaydettiği olayda şans eseri ölen olmazken, reklam panosunun altından çıkarılan kişiler olayı hafif sıyrıklarla atlattı.