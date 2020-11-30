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  4. Çin’de rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan temizlik işçisi böyle kurtarıldı

Çin’de rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan temizlik işçisi böyle kurtarıldı

30.11.2020 12:16 | Son Güncelleme:
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Çin’de rögar kuyusunda 3 gün mahsur kalan temizlik işçisi böyle kurtarıldı

Çin’de temizlik görevlisi düştüğü rögar kuyusundan 3 gün sonra yoldan geçen bir sürücü tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Olay Çin’in Yunnan bölgesindeki Kunming şehrinde meydana geldi. 18 Kasım’da bir temizlik görevlisi atık topladığı rögar kapağı ters dönmesi sonucu kuyuya düştüğü bildirildi. Temizlik görevlisinin 3 gündür kuyuda mahsur kaldığı ifade edildi.

PARMAKLARINDAN FARK EDİLDİ

Mahur kalan temizlik görevlisinin feryadanı yoldan geçen bir sürücü fark etti. Sürücü, rögar kapakları deliğinden temizlik görevlisinin parmaklarını fark etmesi sonucu mucize kurtuluş gerçekleşti. Sürücünün olayı arama kurtarma ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, 30 dakika içinde temizlik görevlisini 3 gündür mahsur kaldığı rögar kuyusundan kurtardı. Temizlik görevlisinin sağlık kontrolü nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu belirtildi.

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