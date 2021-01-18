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  4. Çin'de sağlık konferansı veren adam 'süper yayıcı' çıktı

Çin'de sağlık konferansı veren adam 'süper yayıcı' çıktı

18.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Çin'de sağlık konferansı veren adam 'süper yayıcı' çıktı

Koronavirüs vakalarının yeniden artmaya başladığı Çin'de, ülkenin kuzeydoğusunda sağlık seminerleri veren bir kişinin 'süper yayıcı' olduğu ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan kişinin 102 kişiye koronavirüs bulaştırdığı açıklandı.

Guardian'da yer alan habere göre, Çin'in kuzeydoğusunda birçok kentte sağlık konferansları veren bir kişinin 'süper yayıcı' olduğu tespit edildi.

45 yaşındaki adamın 8-11 Ocak tarihleri arasında, Jilin bölgesinde üç şehirde bulunduğu, trenle Heilongjiang bölgesine gittiği ve toplam 4 seminer verdiği açıklandı.

Sağlık yetkilileri, adamın ismini açıklamazken, 102 kişiye virüs bulaştırdığını bunlardan 79'unun virüsü seminerlerde kaptığını ve kendi çevrelerinden 23 kişiye daha hastalığı bulaştırdığı tespit edildi. Jilin'de tespit edilen 63 asemptomatik vakanın 62'sinin de bu seminerlerle bağlantılı olduğu belirtildi.

Salgının ilk patlak verdiği ülke olan Çin, sıkı önlemlerle vakaları çok aza indirmişti. Ancak ülkede son günlerde vaka ve ölümlerde artış yaşanıyor. Çinli yetkililer altı gündür 100'ün üzerinde vaka raporlarken, Gongzhuling kenti de karantinaya alındı. Ülkenin farklı yerlerinde karantinada olan kişi sayısı 29 milyona yükseldi.

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