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Çin’de sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlanan köpeğin gözyaşları kamerada!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2020 11:40 | Son Güncelleme

Çin’de, evcil hayvan sahipleri, köpeklere farklı mamaları zorla tattırması tepkilere neden olurken, Alman kurdu cinsi köpeğin acı soslu mama yemesinin ardından döktüğü gözyaşları kameraya yansıdı.

Çin’de sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlanan köpeğin gözyaşları kamerada!

Olay, Çin'in başkenti Pekin'de yaşandı.Ülkede bir çok evcil köpek sahibi kişiler, köpeklere farklı mamaları tattırmaya zorladı.İnternette paylaşılan o anlara ait görüntüler ülkede tepkilere neden oldu.

Görüntülerden birinde, Alman kurdu cins köpek, P.R adlı sahibi tarafından acılı mama yemeye zorlandı. Bir kase dolusu acılı biber dolu mama yiyen köpeğin, gözyaşları görüntülere yansıdı. Tepki toplayan görüntülerde, köpeğin itaatkar bir şekilde bir kase acı biberli mamayı zorla yediği görüldü. Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepki üzerine, köpeğin sahibi P.R videoyu yayından kaldırdı.

KÖPEĞİN ZEVK ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Çin medyasında çıkan haberlere göre, köpek sahibi P.R adlı kişi, acı biberlerin köpek için kötü olduğunu bildiğini ancak evcil hayvanının 'onu yemekten gerçekten zevk aldığını' iddia etti.

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