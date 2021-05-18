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  4. Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu

Çin'de sallanan 355 metrelik gökdelen paniğe neden oldu

18.05.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Shenzhen kentinde 355 metre yüksekliğindeki gökdelenin sallandığı anlar paniğe yol açtı. Gökdelen aniden boşaltılarak kapatıldı.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde bulunan 355 metre yüksekliğindeki SEG Plaza, yerel saatle 13.00 sıralarında sallanmaya başladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, sallanan gökdelenin etrafında bulunanların yaşadığı korkuyla kaçıştıkları kameraya yansıdı.

Panik anlarının ardından Shenzhen Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, bölgede deprem kaydedilmediği, durumun nedeninin araştırıldığı duyuruldu.

Plazanın boşaltıldığı ve kapatıldığı belirtilirken, itfaiye ve polisin olayı incelediği belirtildi.

Yapımı 2000 yılında tamamlanan gökdelen, Çin'deki en yüksek binalar arasında 104. sırada bulunuyor.


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