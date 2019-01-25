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Çin'de şiddetli patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 25.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

Çin'de çok lüks markaların yer aldığı bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi.

Çin'de şiddetli patlama

Rsussia Today'in haberine göre Çin'de lüks markaların olduğu bir alışveriş merkezinde büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın sebebinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.

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çin patlama marka itfaiye

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