Çin'de şiddetli patlama

Rsussia Today'in haberine göre Çin'de lüks markaların olduğu bir alışveriş merkezinde büyük bir patlama meydana geldi.
Patlamanın sebebinin ne olduğu henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.
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