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  4. Çin'de şoke eden olay! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

Çin'de şoke eden olay! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

16.01.2021 13:14 | Son Güncelleme:
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Çin'de dondurma örneklerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine binlerce ürüne el kondu.

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti. Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Kovid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu.

ŞEHİRLERE DAĞITILMIŞ

Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi.

Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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