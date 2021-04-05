HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'de son 2 ayın en büyük artışı: 32 yeni vaka

Çin'de son 2 ayın en büyük artışı: 32 yeni vaka

05.04.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de uzun sürenin ardından koronavirüs vakalarında 'en büyük günlük sıçrama' kaydedildi. Myanmar sınırında kaydedilen 15 yeni vakayla birlikte, ülke genelinde toplam vaka sayısı 32'ye yükseldi.

Çin'de son 2 ayın en büyük artışı: 32 yeni vaka

Çin'in Myanmar sınırında bulunan Yunnan eyaletinde yaşanan vaka artışı sonucunda, yerel hükümet karantina kararı aldı ve kitlesel test işlemine başladı. Öte yandan, şehre giriş çıkışlara da yeni kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

Ruili şehrinde tespit edilen 15 yeni vakayla birlikte, yurt dışında gelen enfekte hastalar da dahil olmak üzere Çin'deki koronavirüs vakaları 32'ye yükseldi. Bu, Ocak ayından bu yana Çin'de kaydedilen en yüksek koronavirüs vaka sayısı.

Yerel medyanın aktardığı habere göre, Ruili'de keşfedilen vakaların genetik analizi sonucunda yeni enfeksiyonların Myanmar'dan geldiği ve hastalardan 11'inin de Myanmar vatandaşı olduğu belirlendi, yeni yerel enfeksiyonların Myanmar'dan ithal edilen virüslerden kaynaklandığını gösteriyor. Şehirde bildirilen yeni hastalardan 11'inin de Myanmar vatandaşı olduğu belirlendi.

Yetkililer ayrıca, ortaya çıkan salgını kontrol etmek amacıyla kitlesel aşılamanın da başladığını açıkladılar.

Çin'de bugüne kadar doğrulanmış koronavirüs hasta sayısı 90 bin civarında seyrederken, ölü sayısı ise 4 bin 636 olarak kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Ev hapsindeki veliaht prens: Emirlere uymayacağım!Ev hapsindeki veliaht prens: Emirlere uymayacağım!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Aşı zaferi: İngiltere’de can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok

Can kaybı 10’a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok

Ev hapsindeki veliaht prens: Emirlere uymayacağım!

Ev hapsindeki veliaht prens: Emirlere uymayacağım!

Yeni Zelanda’da 5.8 büyüklüğünde deprem

Ülkede 5.8 büyüklüğünde deprem

İngiltere'de aşı pasaportu uygulaması 15 Nisan’da başlayacak

Pilot uygulama 15 Nisan’da başlayacak!

'İnsan beyni kablo olmadan bilgisayara bağlandı'

'İnsan beyni kablosuz bilgisayara bağlandı'

Lübnan’daki güzellik yarışmasında Türk manken üçüncü oldu

Türk manken güzellik yarışmasında üçüncü oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.