Çin’de "sürücüsüz" dönem! 1 Temmuz'da hizmete giriyorlar

Çin’in orta kesimindeki Henan eyaletinin Zhengzhou kentinde bulunan Zhengdong Yeni Bölgesi’nde 115 kilometrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek olan 8 sürücüsüz otobüs rotası, 1 Temmuz'da halkın hizmetine açılıyor.

Belirlenen rotada toplam 100 sürücüsüz otobüs ve 100 sürücüsüz taksi gruplar halinde hizmete girecek.

UYGULAMAYI KULLANMAK YETERLİ

Yolcuların hizmetten yararlanmak için bir cep telefonu uygulamasıyla rezervasyon yapmaları yeterli olurken, yolcular yüksek teknoloji ile seyahat edebilecek.

(İHA)

