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  4. Çin’de "sürücüsüz" dönem! 1 Temmuz'da hizmete giriyorlar

Çin’de "sürücüsüz" dönem! 1 Temmuz'da hizmete giriyorlar

29.06.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Zhengzhou kentindeki Zhengdong Yeni Bölgesi’nde 100 sürücüsüz otobüs ve 100 sürücüsüz taksi, 1 Temmuz itibarıyla halkın hizmetine sunulacak.

Çin’in orta kesimindeki Henan eyaletinin Zhengzhou kentinde bulunan Zhengdong Yeni Bölgesi’nde 115 kilometrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek olan 8 sürücüsüz otobüs rotası, 1 Temmuz'da halkın hizmetine açılıyor.

sürücüsüz otobüs-1

Belirlenen rotada toplam 100 sürücüsüz otobüs ve 100 sürücüsüz taksi gruplar halinde hizmete girecek.

Sürücüsüz taksi

UYGULAMAYI KULLANMAK YETERLİ

Yolcuların hizmetten yararlanmak için bir cep telefonu uygulamasıyla rezervasyon yapmaları yeterli olurken, yolcular yüksek teknoloji ile seyahat edebilecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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Burda olsa çalarlar saniyede çenç ederler

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