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Çin'de telefon satışları azaldı! Milyonlarca satışa rağmen yaşanan kan kaybı büyük şoka neden oldu

02.05.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de akıllı telefon satışları 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 14,1 geriledi. Bu dönemde 74,2 milyon telefon satılmasına rağmen dikkat çekici bir kan kaybı yaşandı. İlk çeyrek satışlarında Oppo, Honor, Vivo, Apple ve Xiaomi gibi şirketler sıralamayı oluşturdu.

Çin'de telefon satışları azaldı! Milyonlarca satışa rağmen yaşanan kan kaybı büyük şoka neden oldu

Çin'deki akıllı telefon satışlarına yönelik yeni bir haber geldi. Ülkede telefon satışlarının 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 14,1 oranında azaldığı bildirildi. Piyasa araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde 74,2 milyon telefon satıldı. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 geriledi.

TELEFON SATIŞLARI NEDEN DÜŞTÜ?

IDC, düşüşün sebebinin Kovid-19 salgınları nedeniyle iç talebin zayıflaması ve güncellenmiş ürünlerin piyasaya sürülmemesi olduğunu belirtti. Eğilimin sürmesi halinde bu yıl ülkede 300 milyondan az telefon satılacağı öngörülüyor.

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OPPO, HONOR, VİVO, APPLE...

İlk çeyrek satışlarında Çinli üreticiler başı çekti. Merkezi Çin'in Guangcou şehrinde bulunan BBK Electronics bünyesindeki Oppo 13,7 milyon satışla birinci, Huawei'in bünyesindeyken satılan, merkezi Şıncın'da bulunan Honor 13,5 milyon satışla ikinci sırada yer aldı. BBK Elektronics bünyesindeki diğer şirket Vivo da 13,3 milyon satışla onları izledi.

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2021'in son çeyreğinde en fazla satış yapan ABD'li Apple, bu yılın ilk çeyreğinde 12,4 milyon satışla dördüncü sırada yer alırken, Çinli üretici Xiaomi 11 milyon satışla beşinci oldu.

Oppo yüzde 18,5, Honor yüzde 18,2, Vivo yüzde 17,9, Apple yüzde 16,7, Xiaomi yüzde 14,9 ve diğer üreticiler yüzde 13,7 pazar payına sahip oldu.

Öte yandan akıllı telefon satışlarının ilk çeyrekte dünya genelinde yüzde 8,9 azaldığı bildirildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Apple Xiaomi
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