Çin'de Türkiye'nin 5. temsilciliği Çıngdu'da açıldı

Türkiye'nin Çin'deki 5. başkonsolosluğu Çıngdu'da açıldı. Açılış vesilesiyle Türk ve Çinli yetkililerin katıldığı bir resepsiyon ve tören yapıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, törende yaptığı açıklamada; Çıngdu Başkonsolosluğunun, Pekin Büyükelçiliği ve Şanghay, Hong Kong ve Guangcou'daki başkonsoloslukların ardından Türkiye'nin Çin'deki 5. temsilciliği olduğunu söyledi.

Başkonsolosluğun orta ve batı Çin'de, Siçuan eyaleti dışında Çongçing ili ile daha güneydeki Guicou eyaletini kapsayan geniş bir bölgede hizmet vereceğini ifade eden Musa, 200 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan bölgenin toplam ekonomik büyüklüğünün 2 trilyon dolara yaklaştığına işaret etti.

Musa, Türkiye'nin bu geniş bölgede Türk vatandaşları ve girişimleri için engin fırsatlar ve işbirliği olanakları gördüğünü, bölge ile ekonomi ve ticaretin yanı sıra turizm, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında dinamik bir ortaklık kurmaya çalışacağını vurguladı.

Yüksek büyüme ve ihracat odaklı bir ekonomiye sahip Türkiye'nin Siçuan ile halen 1,1 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu kaydeden Musa, bunun Çin ile ticaret toplam ticaret hacminin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğunu belirtti.

AA



