HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'de Türkiye'nin 5. temsilciliği Çıngdu'da açıldı

Çin'de Türkiye'nin 5. temsilciliği Çıngdu'da açıldı

13.06.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Çindeki 5. temsilciliği ülkenin güneybatısındaki Siçuan eyaletinin merkezi olan Çıngdu'da açıldı. Başkonsolosluğun açılışı nedeniyle Türk ve Çinli yetkililerin katıldığı bir tören gerçekleştirildi.

Çin'de Türkiye'nin 5. temsilciliği Çıngdu'da açıldı

Türkiye'nin Çin'deki 5. başkonsolosluğu Çıngdu'da açıldı. Açılış vesilesiyle Türk ve Çinli yetkililerin katıldığı bir resepsiyon ve tören yapıldı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, törende yaptığı açıklamada; Çıngdu Başkonsolosluğunun, Pekin Büyükelçiliği ve Şanghay, Hong Kong ve Guangcou'daki başkonsoloslukların ardından Türkiye'nin Çin'deki 5. temsilciliği olduğunu söyledi.

Başkonsolosluğun orta ve batı Çin'de, Siçuan eyaleti dışında Çongçing ili ile daha güneydeki Guicou eyaletini kapsayan geniş bir bölgede hizmet vereceğini ifade eden Musa, 200 milyondan fazla nüfusa ev sahipliği yapan bölgenin toplam ekonomik büyüklüğünün 2 trilyon dolara yaklaştığına işaret etti.

Musa, Türkiye'nin bu geniş bölgede Türk vatandaşları ve girişimleri için engin fırsatlar ve işbirliği olanakları gördüğünü, bölge ile ekonomi ve ticaretin yanı sıra turizm, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında dinamik bir ortaklık kurmaya çalışacağını vurguladı.

Yüksek büyüme ve ihracat odaklı bir ekonomiye sahip Türkiye'nin Siçuan ile halen 1,1 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu kaydeden Musa, bunun Çin ile ticaret toplam ticaret hacminin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğunu belirtti.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trump hakim karşısında! 20 yıl hapis alabilir...Trump hakim karşısında! 20 yıl hapis alabilir...
Erdoğan'ın ilk ziyareti KKTC'ye! "Görmezden gelenler hayalleriyle avunsunlar"Erdoğan'ın ilk ziyareti KKTC'ye! "Görmezden gelenler hayalleriyle avunsunlar"
Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüşKoronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş
Anahtar Kelimeler:
Çin Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

Resmen haritadan silindi! Uzmanlar uyardı: Bir an önce…

Resmen haritadan silindi! Uzmanlar uyardı: Bir an önce…

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

Sokakta tuvaletini yaptı! Çevredekilere saldırdı

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Cenaze töreninde bir anda canlandı! Tabutu görenler şoke oldu

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.