Çin'de üç vakanın görüldüğü 1,7 milyon nüfuslu kent kapandı

Küresel koronavirüs salgını ile mücadele için "sıfır Covid-19" politikası izleyen Çin'de, asemptomatik üç koronavirüs vakasının tespit edildiği yaklaşık 1 milyon 170 bin nüfuslu Yuzhou kentinde kapanma kararı alındı.

ZORUNLU HALLER DIŞINDA EVDEN ÇIKILMAMASI İSTENDİ

Henan eyaletindeki Yuzhou kentinde, virüsün yayılmasının engellenmesi için Pazartesi akşamından bu yana çok zorunlu haller dışında vatandaşların evden çıkmaması istendi. Kentte üç koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine alınan karar vatandaşlara yerel yönetim tarafından bir açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, vatandaşların kentin merkezinde "dışarıya çıkmaması gerektiği" vurgulanırken, salgına karşı alınan önlemlerin uygulanmasının görevliler tarafından sıkı bir şekilde denetleneceği ifade edildi. Kentte ayrıca kitlesel koronavirüs testlerinin yapılacağı duyuruldu.

Kentte otobüs ve taksi hizmetlerinin durdurulduğu, alışveriş merkezleri ile müze ve diğer turistik merkezlerin kapatıldığı daha önce açıklanmıştı.

ŞİAN KENTİNDE DE SIKI ÖNLEMLER

Çin'in kuzeyindeki Şian kentinde ise koronavirüs vakalarının yayılması nedeniyle yaklaşık iki haftadır tam kapanma uygulanıyor. 9 Aralık'tan bu yana yaklaşık bin 600 koronavirüs vakasının tespit edildiği yaklaşık 13 milyon nüfuslu kentte kapanma ile birlikte enfeksiyon sayısında düşüş kaydedildi. Salı günü kentte 95 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Kentte yeni vaka görülmediği zaman, önlemlerin kaldırılması öngörülüyor.

Dünyanın birçok ülkesi ile karşılaştırıldığında koronavirüs vaka sayılarının düşük olduğu Çin'de son haftalarda vaka sayılarının arttığı, Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Salı günü ülke genelinde kaydedilen yeni vaka sayısı 175 olarak tespit edildi.

YEREL YÖNETİCİLERE YAPTIRIM

Koronavirüs salgını ile mücadele için "Sıfır Covid-19" politikası izleyen Çin'de, sıkı sokağa çıkma kısıtlamaları ve kapanma uygulanıyor. Çin'de virüsün yayılmasını önlemekte ihmali olduğu düşünülen yerel yöneticiler sıklıkla ya görevlerinden alınıyor ya da yaptırımlara maruz kalıyorlar. Şian'da, Komünist Parti'nin iki kıdemli yetkilisi virüsün yayılmasını engellemekte yetersiz kaldıkları gerekçesiyle görevlerinden alınmıştı. Geçen ay da Komünist Parti'nin Disiplin ve Denetleme Komisyonu, salgını önlemekte başarısız oldukları gerekçesiyle çok sayıda memura ceza verildiğini açıklamıştı.

Çinli yetkililer, Şubat ayında başkent Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde virüsün yayılmasını kontrol altına almayı hedefliyor.



