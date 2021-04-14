Çin'de 'yedek ceset' skandalı!

Çin'de yayınlanan bir makale, 2017 yılında işlenen bir cinayetin detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Makalede yer alan bilgilere göre, Guangdong eyaletinin Shanwei şehrinde yakınlarını kaybeden bir aile, kentte geçerli olan cenaze töreni yasağını delerek vefat eden aile üyesi için geleneksel bir tören düzenlemek istedi.

Kurallara göre yakılması gereken cesedi gömerek defnetmek isteyen aile, yakılacak başka bir ceset bulması için bir kişiyle para karşılığı anlaştı. Fakat anlaştıkları kişi, başka bir ceset bulmak yerine, çöp toplayarak yaşamını sürdüren Down Sendromlu bir adamı öldürerek, adamın cesedini aileye 18 bin dolar karşılığında sattı.

Guangdong Yüksek Halk Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin kayıtlara göre, durumdan haberi olmadığı belirtilen aile, zanlının tabut içinde kendilerine teslim ettiği cesedi yakarken, vefat eden aile üyesi de gizlice gömüldü. Soyadı Huang olarak açıklanan zanlıya ise ölüm cezası verildi.

'YEDEK CESET BULMA' YÖNTEMİ

Çin'de hayatını kaybedenlerin gömülmesi yerine yakılarak defnedilmesi için çok sayıda kampanya yürütülürken, bazı bölgelerde cenazeler açık bir şekilde yasaklanmış durumda.

Bu nedenle yasağa karşı gelerek, hayatını kaybeden yakınlarını gömmek isteyen kişiler, yakma töreni için 'yedek ceset bulma' gibi yöntemlere başvuruyor.

