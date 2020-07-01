Çin’de yeni virüs tespit edildi! Çin’de yeni bir virüs mü çıktı? Yeni pandemi tehlikesi!

Yaşamı ciddi anlamda olumsuz etkileyen ve tüm dünyada sıkı tedbirlerin alınmasına yol açan SARS benzeri yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin’de görülmüş ve Çin’den dünyaya yayılarak pandemiye sebep olmuştu. Dünya, koronavirüs salgını ve yol açtığı Covid-19 hastalığıyla mücadele ederken Çinli uzmanlar Çin’de yeni virüs bulunduğuna dair bir açıklamada bulundu. Tüm dünyanın endişeyle karşıladığı bu haberin ardından Dünya Sağlık Örgütü de açıklama yaptı. Çin’de yeni bir virüs mü çıktı? Çinli bilim insanları bir yandan ülkedeki Covid-19 vakaları ile mücadele ederken bir yandan da yeni virüsler ve yeni salgın riskleri konusunda araştırmalarına devam ediyor. Son olarak Çinli bilim insanları tarafından yapılan duyuruya göre Çin’de yeni tip domuz gribi virüsü tespit edildi. Çin’de yeni virüs dalgası ile ilgili henüz kesin bir şey söylemek mümkün olmasa da bilim insanları Çin Pekin’de yeni virüs haberiyle alakalı bazı öngörülerde bulunabiliyor. Çin Pekin’de yeni virüs olarak geçen yeni nesil H1N1 influenzanın domuzlar aracılığıyla taşındığı biliniyor. Buna karşılık Çinli bilim insanları, insanlara bulaşabileceği konusunda da uyarılar yapıyor.

Araştırmacılara göre Çin’de yeni çıkan virüs hızlı bir şekilde mutasyona uğrayabilir. Bu durumda Çin’de yeni yayılan virüs vakası bir anda tekrar tüm dünya için küresel salgına dönüşebilir. Şimdilik konuyla alakalı çok net bilgiler bulunmasa da bazı araştırmacılar Çin’de yeni virüs haberiyle ilgili endişe taşıyor. Aynı zamanda bilim insanları, domuz yetiştiriciliği alanlarının ve domuz mezbahalarının yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Çin’de yeni virüs duyurusunun ardından gözler Dünya Sağlık Örgütü’ne çevrildi. Hızla açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, Çinli bilim insanlarının yeni virüs ile alakalı çalışmalarını dikkatli bir şekilde takip edeceklerini dile getirdi. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, hem devlet yetkililerinin hem de insanların virüse karşı gardını indirmemesi gerektiğini söyledi. Çin’de yeni virüs adı nedir? “Çin’de yeni virüs” olarak duyurulan virüsün ismi G4 EA H1N1 olarak geçiyor. İlk kez domuz endüstrisi ve mezbahalarında çalışan kişilerde enfeksiyona rastlanan virüsün aslında domuzları etkilediği biliniyor. Henüz insanlarda yalnızca iki vaka tespit edilen vaka ile ilgili olarak Haziran 2020 tarihinden itibaren insanlar arasında kolay kolay bulaşmayacağı düşünülüyor. Yine de pandemik potansiyele sahip olduğu söylenen virüs, hayvandan insana geçme potansiyeli taşıdığı için DSÖ Pandemi Faz Tanımları arasında ikinci aşamada yer alıyor. Güncel olarak 35 kişinin Çin’de yeni virüs olarak geçen G4 EA H1N1 ile enfekte olduğu biliniyor.