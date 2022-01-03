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  4. Çin'deki buz kaydırağı adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu!

Çin'deki buz kaydırağı adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu!

03.01.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağı adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu. 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan parçalar da içeren eğlence parkında bulunan buz kaydırağına yerli ve yabancı turistler akın ediyor.

Çin’in kuzeydoğusundaki Harbin kentinde bulunan, Harbin Buz-Kar Dünyası isimli eğlence merkezinde 423 metre uzunluğunda buzdan kaydırak yapıldı. Ülkedeki en büyük buz ve kar tema parklarından biri olan eğlence merkezinde, 230 bin metreküp buz ve kar kullanılarak görkemli bir kış dünyası oluşturuldu.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

Eğlence merkezi ayrıca, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’ndan da parçalar içeriyor.
Buz ve kar endüstrisi ile ünlü Harbin kenti, kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geliyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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