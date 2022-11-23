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Çin'deki dünyanın en büyük iPhone fabrikası karıştı! İşçiler isyan bayrağını açtı... "Eve dönmek istiyoruz"

23.11.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Çin’in Zhengzhou kentindeki fabrikada protestolar patlak verdi. Kovid-19'un vurduğu fabrikada işçiler isyan bayrağını açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçilerin koruyucu tulum giyen polislerle çatıştığı ve “Eve dönmek istiyoruz” sloganları attığı görüldü. İşçiler geciken ikramiyelerden, yetersiz gıdadan şikayetçi.

Çin'deki dünyanın en büyük iPhone fabrikası karıştı! İşçiler isyan bayrağını açtı... "Eve dönmek istiyoruz"

Dünyanın en büyük iPhone fabrikası bu kez protestolarla gündemde. Daha önce Kovid-19'un vurduğu Çin’in Zhengzhou kentindeki Foxconn şirketinin iPhone fabrikasında çalışan işçiler isyan bayrağını açınca ortalık karıştı. İşçiler Kovid-19 tedbirlerini protesto edip, polislerle çatıştı. "Eve dönmek istiyoruz" sesleri yükseldi.

İŞÇİLERİN ÖFKESİ KAMERALARA YANSIDI

Dün gece başlayan ve sabaha kadar süren eylemde işçiler, sıkı Kovid-19 tedbirlerinin yanı sıra söz verilen ikramiyelerin ödenme tarihinin ertelenmesi, ödemelerin yapılmaması ve yeterli yiyecek verilmemesini protesto etti. Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yaklaşık 1 aydır kapalı devre çalışan ve giriş çıkışları sıkı şekilde denetlenen işçilerin öfkesi kameralara yansıdı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işçilerin koruyucu tulum giyen polislerle çatıştığı ve salgınla mücadele için koyulan bariyerleri yıktıkları görüldü. “Eve dönmek istiyoruz” sloganları atan işçilerden bazılarının arbede esnasında yaralandığı, bazı işçilerin ise sağlık durumunun ciddi olduğu iddia edildi. Görüntülerde yere düşen bir işçinin koruyucu tulum giyen polisler tarafından tekmelendiği görüldü.

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İŞÇİLER FABRİKADAN KAÇMIŞTI

Yaklaşık 200 binin üzerinde işçinin çalıştığı fabrikada Ekim ayında Kovid-19 vakaları görüldüğü gerekçesiyle giriş ve çıkışlar yasaklanmış, valiz ve sırt çantalarıyla fabrikadan kaçan işçilerin görüntüleri gündem olmuştu. Karantina çerçevesinde Foxconn’un saatlik ücretleri yükseltme ve ikramiye vaadiyle binlerce işçiyi tesiste kalmaya ikna etmesi basına yansımıştı.

Foxconn'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle "kısıtlı kapasite ile çalışma" uygulamasına geçilmesinin ardından üretimde yavaşlama yaşandığı ve bu nedenle iPhone 14 ve diğer ürünleri almak isteyenlerin beklemek zorunda kalacağı açıklanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin iPhone fabrika Foxconn

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