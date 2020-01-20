Çin'deki gizemli salgınla ilgili korkutan gelişme! Virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi!

Çin medyasına göre, Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, zatürre benzeri hastalığa neden olan virüsün, insandan insan geçebildiğini belirtti.

Guangdong eyaletindeki 2 kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktaran Zhong, söz konusu iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmediğini ancak aile üyelerinin bu kentten dönmesinin ardından hastalığa yakalandıklarını ifade etti.

HASTALARLA İLGİLENEN BAZI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DA BULAŞTI

China Daily gazetesinde, virüsün tespit edildiği hastalarla ilgilenen bazı sağlık çalışanlarında da virüse rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son zamanlarda Vuhan kentinde ve diğer yerlerde görülen, yeni koronavirüs salgınının ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Virüsün yayılmasını engellemek için kararlı çabalar sarf edilmesi talimatını veren Şi, "Parti komiteleri, hükümetler ve her kademedeki ilgili departmanlar, insan hayatına ve sağlığına öncelik vermeli." diye konuştu.