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Çin'deki hayvan pazarları yeniden kurulmaya başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 17:19 | Son Güncelleme

Dünyada yaklaşık 35 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan, vaka sayısının 738 bini geçtiği koronavirüs salgının çıkış yeri olarak gösterilen 'hayvan pazarları' Çin'de yeniden kurulmaya başladı.

Çin'deki hayvan pazarları yeniden kurulmaya başladı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Özellikle İtalya ve İspanya'da verilen can kayıpları tüm dünyayı korkuturken, Çin'in koronavirüs salgınını tamamen kontrol altına aldığını açıklamasının ardından, sokağa çıkma yasaklarının son verilmesiyle kentlerde hayat yeniden eski düzenine dönmeye başladı.

Ülkenin güneyindeki Dongguan kentinde bulunan Daily Mail muhabiri, pazarlardaki hayvan satışlarının eskisi gibi tekrar faaliyete geçtiğini, fakat yetkililerin artık tezgahların fotoğrafının çekilmesine izin vermediğini ifade etti.

Pekin hükümetinin yasaklamasına rağmen Çin'in bazı bölgelerinde vahşı hayvan satışlarının yapıldığı görüldü. Çin'in güneybatısındaki Guilin kentindeki bir başka muhabir de, yarasaların, yılanların, örümceklerin ve akreplerin hastalıklara şifa niyetiyle satıldığı bir mağazanın reklam pankartının fotoğrafını çekti.

Tezgahlarda yarasa, tilki, timsah, yılan, sıçan, dağ sıçanı, kunduz, porsuk gibi toplamda onlarca farklı et çeşidi mevcut.Vahşi hayvan tüketen ve ticaretini yapan sağlıksız ve kötü düzenlenmiş bu pazarlar Çin'de bu tür salgınlar için ideal bir ortam oluşturarak yeni virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Araştırmacılar, hastalığı ilk yayan kişinin virüsü Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndaki çalışanlara ve satıcılara bulaştırdığını, kalabalık pazarın virüsün daha hızlı bulaşmasını kolaylaştırdığını ve bu durumun geçen yıl aralık ayında geniş bir yayılmaya sebep olduğunu düşünüyor.

Çinli bilim insanları tarafından hazırlanan bir rapora göre koronavirüs insanlara yılan veya yarasalardan değil bir çeşit karıncayiyen pullu pangolinlerden geçmiş olabilir.

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çin Pazar hayvan pazarı

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