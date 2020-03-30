Çin'deki hayvan pazarları yeniden kurulmaya başladı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Özellikle İtalya ve İspanya'da verilen can kayıpları tüm dünyayı korkuturken, Çin'in koronavirüs salgınını tamamen kontrol altına aldığını açıklamasının ardından, sokağa çıkma yasaklarının son verilmesiyle kentlerde hayat yeniden eski düzenine dönmeye başladı.

Ülkenin güneyindeki Dongguan kentinde bulunan Daily Mail muhabiri, pazarlardaki hayvan satışlarının eskisi gibi tekrar faaliyete geçtiğini, fakat yetkililerin artık tezgahların fotoğrafının çekilmesine izin vermediğini ifade etti.

Pekin hükümetinin yasaklamasına rağmen Çin'in bazı bölgelerinde vahşı hayvan satışlarının yapıldığı görüldü. Çin'in güneybatısındaki Guilin kentindeki bir başka muhabir de, yarasaların, yılanların, örümceklerin ve akreplerin hastalıklara şifa niyetiyle satıldığı bir mağazanın reklam pankartının fotoğrafını çekti.

Tezgahlarda yarasa, tilki, timsah, yılan, sıçan, dağ sıçanı, kunduz, porsuk gibi toplamda onlarca farklı et çeşidi mevcut.Vahşi hayvan tüketen ve ticaretini yapan sağlıksız ve kötü düzenlenmiş bu pazarlar Çin'de bu tür salgınlar için ideal bir ortam oluşturarak yeni virüslerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.