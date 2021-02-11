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Çin'deki kripto para çiftliği böyle görüntülendi!

11.02.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Çin'deki kripto para çiftliği böyle görüntülendi!

Çin'deki bir kripto para çiftliğinin görüntüleri paylaşıldı. Madencilik yapıldığı söylenen çiftliğin ilginç olan yanı ise dizüstü oyuncu bilgisayarlarından oluşuyor olması.

Ekran kartlarından yaşanan stok sorunu Bitcoin madencilerini de vurdu. Madencilerin, yeni nesil ekran kartlarına diğer oyuncular gibi kolayca ulaşamıyor olması, kripto para çiftliklerindeki madencilik işlerinde de aksaklığa yol açtı. Bunun ardından birçok madencinin dizüstü oyuncu bilgisayarlara yöneldiği söylendi. Çin'den gelen görüntüler ise bunu kanıtladı.

ÇİFTLİKTE DİZÜSTÜ OYUNCU BİLGİSAYARI DOLU

Weibo'da paylaşılan ve Çin'deki bir kripto para çiftliğinden geldiği söylenen görüntülere göre, söz konusu çiftliğin tamamı oyuncu dizüstü bilgisayarlarından oluşuyor. Yani görünüşe bakılırsa madencilerin hedefinde gerçekten de oyuncu dizüstü bilgisayarları var ve böylece madencilik yapmaya devam edebiliyorlar.

Kripto para madenciliği oyuncu dizüstü bilgisayar

SORU İŞARETİ YARATTI

Çiftlikte görüntülenen tüm modellerin tek bir üreticiye ait olması kafalarda soru işareti yaratmış durumda. Bilgisayar markasının nasıl bu denli toplu bir halde bilgisayar satışı yaptığı merak ediliyor.

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