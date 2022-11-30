Çin'deki kriz, Apple'ın başını yaktı! iPhone 14 Pro'ların teslimat süreleri yeni zirveye ulaştı

Apple'ın dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak bilinen Çin'in Zhengzhou kentindeki fabrikasında çok büyük olaylar meydana geldi. Tüm dünya, Kovid-19'un vurduğu fabrikada, kısıtlamalar ve huzursuzluk sonucu çıkan işçi protestolarını dikkatle izledi. Geçtiğimiz günlerde ise fabrikada yaşanan olaylar nedeniyle 6 milyonluk bir Pro iPhone üretim açığı yaşanabileceği iddia edildi. Bunun teslimat sürelerini uzatacağı konuşulurken, ilginç bir haber daha ABD basınında yer aldı.

TESLİMAT SÜRELERİ ZİRVEYE ÇIKTI

Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın iPhone 14 Pro modellerinin teslimatı, şirketin Çin'in Zhengzhou kentindeki ana montaj fabrikası Kovid-19 kısıtlamaları ve işçi huzursuzluğuyla mücadele ettiği için her zamankinden daha uzun sürüyor.

Counterpoint Research'e göre, bu yıl ABD'de Apple'ın premium iPhone modellerini satın alan müşteriler artık 37 güne kadar bekleyebiliyor. Bu, iPhone 13 Pro ailesinden çok daha yüksek ve mevcut neslin ilk çıktığı zamandaki teslimat sürelerinden daha uzun.

Ayrıca Counterpoint analistleri, tüm pazarlarda iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri için teslimat günlerinin önemli ölçüde arttığı görüşünde.

HUZURSUZLUĞU YATIŞTIRMAK İÇİN YENİ İKRAMİYE FORMÜLÜ

Öte yandan Bloomberg, Apple'ın üretim ortağı Foxconn'un dünyanın en büyük iPhone fabrikasındaki huzursuzluğu yatıştırmak ve üretimi yeniden işler hale getirmek için işçilere bir başka özel ödeme yapmaya çalıştığı bilgisini verdi.

Verilen bilgiye göre, Foxconn, 1 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında Zhengzhou kompleksini terk eden işçilere, aralık ve ocak ayları boyunca normal ücretlerinin üzerine saatte fazladan 30 yuan (4.20 dolar) ve 500 yuan'lık bir geri dönüş ikramiyesi sunuyor.

Sosyal medya hizmeti WeChat'te yayınlanan bir bildirime göre işçiler 30 gün kaldıktan sonra 3.000 yuan bonus, ocak ayında ise 23 gün veya daha fazla çalışırlarsa 6.000 yuan kazanabilecekler.

