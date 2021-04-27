Çin’deki otomobil fuarına otonom araçlar damgasını vurdu

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana dünyada ilk halka açık fuar gerçekleştirildi.

Pandemi koşulları altında gerçekleştirilen 19. Şanghay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı, diğer bir adıyla 2021 Şanghay Otomobil Fuarı’nda yeni teknolojiler dikkat çekti. Fuarda dünyanın önde gelen otomobil markaları yeni araçlarını tanıttı.

OTONOM KAMYONLAR İLGİ ÇEKTİ

Otonom sürüş teknolojisi bu yılki otomobil fuarının öne çıkan teknolojilerden oldu. Şanghay’daki Yangshan Limanı’nda bulunan ağır yük kamyonları, başarılı bir şekilde Seviye 4 otonom sürüşü gerçekleştirdi. SAIC-Iveco Hongyan Ticari Araç Limited Şirketi Pazarlama Müdürü Jiang Jianhua, yaptığı açıklamada, "5G ve seviye 4 otonom sürüş teknolojilerini birleştiren elektrikli ağır yük kamyonları, araç-yol ve araç-araç koordinasyonunu sağlayabiliyor. Bunu yaparken de, operasyon verimliliğini optimize etmek ve gelecekte araç- yol koordinasyonunun büyük verilerini daha üst düzeyde entegre ederek yükseltmek için kendi kendine öğrenen bir yapay zeka ile çalışıyor" dedi.