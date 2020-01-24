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Çin'deki salgının ardından Vuhan'da yaşayan Türkler de tedirgin

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Çin'de salgına dönüşen yeni tip koranavirüsün ortaya çıktığı, ulaşımın ve kente girişlerin durduğu 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde gıda stoku yapan halk, evlerine kapandı.

Çin'deki salgının ardından Vuhan'da yaşayan Türkler de tedirgin

Çin genelinde Hubey başta olmak üzere birçok eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgede 830 kişiye bulaşan ve 25 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ülke sınırlarını aşarak başka yerlerde de görülmeye başlandı.

Enfekte olanların ya Vuhan'da yaşayan ya da bir şekilde burada bulunan kişiler olduğundan yola çıkan Çin hükümeti virüsün başka yerlere yayılımını önlemek amacıyla kentte toplu ulaşım hizmetleriyle bölgeye giriş çıkışların durdurulması uygulamasını başlattı.

Kentte otobüs, taksi hizmeti, metro seferleri durdurulurken bölgeye girişler yasaklandı, çıkışlar ise özel durumlara bağlandı.

Dünyada eşine az rastlanan bu uygulama, Vuhan'dan sonra aynı eyaletteki Huanggang ve Icou kentleriyle civar ilçelere de genişledi.

TÜRK VATANDAŞLARI TEDİRGİN

Halkın marketlere akın ettiği ve ulaşımın tamamen durduğu kentte yaşayan Türk vatandaşları, AA muhabirine Vuhan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

HALKA "STOK YAPIN" TALİMATI

İngilizce öğretmeni Burcu Öner, kentte mevcut önlemlerin alınmasının ardından sabah saatlerinde halka stok yapmaları talimatının verildiğini dile getirdi.

Kentteki marketlerin yerel saatle 17.00'den itibaren kapanacağının kendilerine bildirildiğini kaydeden Öner, "Kentte su siparişleri bile durdurulmuş durumdaydı. Marketlerden alabildiğimiz kadar su almaya çalıştık. An itibarıyla halk, Çin devleti ne derse onu uygulamaya çalışıyor. Bir hafta süre verildi." ifadelerini kullandı.

Öner, halkın mevcut önlemlerin bir hafta sonra sona ermesini umduğunu belirterek, "Karantina ortamı daha uzun sürerse 'insanlar kendi yöntemleriyle Vuhan şehrinden kaçmaya çalışacaklar' diye düşünüyorum." yorumunda bulundu.
Kentteki mevcut ortamının halkı marketlere sürüklediğini vurgulayan Öner, burada yaşayanların yoğun alışverişler sonrası boşalan marketlerden bir başkasına koşarak gittiğini söyledi.

"BUGÜNDEN İTİBAREN BİR ŞEYLER ALMAK GAYET ZOR"

Kentte yüksek lisans öğrencisi Hasan Topal da Vuhan'ın kentin dışarıdan izole bir görünümüne geçmesin ilişkin, "Genel olarak şu anda dışarı çıkmamaya çalıyorum. Dün yapılan bildirimden dolayı alışverişimin bir kısmını bugün yaptım. Bir hafta boyunca beni idare eder diye düşünüyorum. Buradaki 10 kadar Türk ile iletişim halindeyim." diye konuştu.

Vuhan'da yerel hükümetin halka "maske takın" çağrısı sonrası yüzde 95'lere ulaşan maske takma durumuna ilişkin, "Dışarı çıktığımızda sağlık açısından gözlük takmaya çalışıyorum, maskeyi sürekli takıyorum." diyen Topal, kentte otobüs, metro ve tren dahil olmak üzere tüm toplu ulaşımın durdurulduğunu anımsattı.

Topal, kentteki mevcut durumun bitişi için herhangi bir tarih öngörülmediğine işaret ederek, "Halkta bir tedirginlik var. Bazı insanlar aşırı tepki gösterip (marketlere) saldırı durumuna geçti." dedi.

Kentte hayatın durma noktasına gelmesi sonrası ilk başta market fiyatlarının zamlandığını ancak hükümetin müdahalesi sonrası bunun düzeltildiğini anlatan Topal, "Alışveriş olarak da bayramdan dolayı sıkıntı vardı. Çoğu yer boşaldı. Bugünden itibaren bir şeyler almak gayet zor. Yakın çevremdeki bütün iş yerleri tatile girdi. Marketlerin tamamı faal değil. Bir kısmı açık, bir kısmı tatile girdi." diye konuştu.

Vuhan'da alınan son önlemler sonrası ilaç ve tıbbi cihazlara olan talep, ülkenin sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı.

Ulaşımın durduğu giriş çıkışların kapatılması uygulamasının kentte salgını önleyip önlemeyeceği sorusunun yanıtını zaman gösterecek. Diğer yandan bu tür bir uygulamanın halk içindeki tedirginliği hangi boyutlara taşıyacağı ise bilinmiyor.

Hubey eyaletindeki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

BÜYÜKELÇİLİKTEN ÇAĞRI: İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞIN

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Vuhan kentinde yeni koronavirüs salgını sonrasında kentin bulunduğu Hubey eyaletinde yaşayan Türk vatandaşlarının büyükelçilik ve konsolosluklarla iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Büyükelçilik, sosyal medya platformları WeChat ve Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla, Hubey eyaletine bağlı Vuhan, Huangguang, Icou ve Çıbi'de yaşayan Türk vatandaşlarının kimlik ve irtibat bilgilerini, embassy.beijing@mfa.gov.tr adresine, +86 152 01 30 94 12 numaralı büyükelçilik telefonuna veya +90 312 292 29 29 numaralı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne iletmelerini istedi.

Hubey eyaletindeki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde yeni koronavirüsü salgını çerçevesinde alınan önlemler doğrultusunda metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
2019-nCoV çin koronavirüs Vuhan

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