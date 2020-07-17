HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin'den ABD'nin suçlamalarına tepki

Çin'den ABD'nin suçlamalarına tepki

DÜNYA HABERLERİ  | 17.07.2020 19:37 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Çin’in hiçbir zaman ABD’ye meydan okuma veya (ABD'nin) yerini alma niyeti olmadığını ve iki ülkenin orta yolda buluşması gerektiğini" bildirdi.

Çin'den ABD'nin suçlamalarına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin, Çin'in mevcut uluslararası düzeni yıkmaya çalıştığı ve Çin bağlantılı hackerların, ABD’deki Kovid-19’a karşı aşı çalışmalarını çaldığı yönündeki ithamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin söz konusu suçlamalarının Pekin yönetiminin stratejik niyetine yönelik yanlış okuma ve yargılamalar olduğunu savunan Hua, "Çin’in hiçbir zaman ABD’ye meydan okuma veya (ABD'nin) yerini alma niyeti ve ABD’nin salgınla mücadelesine karşı direnme amacı yok. Bizim en çok ilgilendiğimiz şey kendi halkımızın refahını artırmak, temenni ettiğimiz şey de dünyanın barış ve istikrarıdır." ifadelerini kullandı.

Hua, mevcut durumda Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı gelişimini sürdürmesi için iki tarafın orta yolda buluşması gerektiğini kaydederek, "İki tarafın birbirlerinin kilit öneme sahip çıkar ve önemli endişelerine, uluslararası hukuka ve temel normlara karşılıklı saygı göstermesi, eşit şekilde diyalog ve müzakere yürütmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

"ABD'NİN AŞISINI ÇALMAK İÇİN SİBER SALDIRI DÜZENLEDİĞİMİZ İDDİASI ÇOK ABSÜRT"

Çin’in bağımsız bir ülke olduğunu belirten Hua, kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını korumaya, Çin halkının zor zamanda mücadelesini verdiği çalışmaların meyvesini savunmaya hakkı olduğunu vurguladı. Hua, ülkesini hedef alan zorbalık ve adaletsizlikleri reddetmeye, ABD’nin Çin’i hedef alan karalama ve saldırılarına karşılık vermeye hakları olduğunu savundu.

Hua, ABD'li yetkililerin Çin bağlantılı hackerların ABD’deki Kovid-19 aşı çalışmalarına saldırı düzenlediği iddialarına da değinerek, "Bazı ABD'li yetkililer, Çin’in ABD’nin aşısını çalmak için siber saldırı düzenlediğini iddia ediyor, bu çok absürt." dedi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, dün yaptığı bir açıklamada, Çin yönetimini hedef alarak, "Çin Komünist Partisi (CCP) dünyanın en antik medeniyetlerinin birisini demir yumruk ile yönetiyor. Uluslararası sisteme dayalı hukuku alaşağı etmek için, Çin halkının büyük üretim ve ustalık gücünü baskı altına almaya çalışıyor." ifadesini kullanmıştı.

Barr ayrıca Çin bağlantılı hackerların, ABD'deki Kovid-19'a yönelik çalışmalara sızmaya çalıştığını vurgulayarak, "Kovid-19 salgınını örtbas etmeye çalışırken suçüstü yakalanan Pekin yönetimi, şimdi umutsuzca bir halkla ilişkiler darbesi peşinde. Sağlık alanında yeni bir atılım yaparak, kredi kazanmaya çalışıyor olabilir." diye konuşmuştu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme!Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme!
Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?

En Çok Okunan Haberler

Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra...

Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra...

Üstsüz güneşlenirken yakalandı

Üstsüz güneşlenirken yakalandı

Ünlü basketçiyle aşk mı yaşıyor? Bu sefer tanga bikini altıyla yakalandı

Ünlü basketçiyle aşk mı yaşıyor? Bu sefer tanga bikini altıyla yakalandı

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Şehitler aynı fotoğrafta: Bunlar tesadüf değil

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 670'e yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 670'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme!

Azerbaycan-Ermenistan geriliminde flaş gelişme!

Salgının merkezi olan ABD'de yeni rekor! Kötü haber

Salgının merkezinde yeni rekor! Kötü haber

Ülkede dehşet veren olay! 10-13 yaşlarındaki çocuklar, 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

Ülkede dehşet veren olay! 10-13 yaşlarındaki çocuklar, 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

Aksiyon sahnelerini aratmadı! Yok böyle kovalamaca

Aksiyon sahnelerini aratmadı! Yok böyle kovalamaca

Hollanda, Türklerin de aralarında bulunduğu AB dışındaki sevgililere kapıyı açıyor

Hollanda, AB dışındaki sevgililere kapıyı açıyor

İran’da 2 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran’da 2 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.