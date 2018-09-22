Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Zıguang'ın, Bakanlığa çağrılan büyükelçi Barnstad'la yaptığı görüşmede, Washington yönetiminin Çin'e askeri yaptırımlar getirmesine yönelik protestosunu bildirdi.

Görüşmede Çin-Rus askeri ilişkilerinin iki egemen ülkenin olağan iş birliği olduğunu aktaran Cıng'ın, ABD'nin buna "hiç bir müdahale hakkı" bulunmadığını ifade etti.

Cıng Zıguang, Terry Branstad'a, ABD'nin yaptırım kararının iki ülke ve iki ordu ilişkilerine ciddi zarar verdiği, uluslararası ve bölgesel konularda Çin-ABD iş birliğini ciddi şekilde etkilediğini aktararak, Pekin yönetiminin de ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını iletti.

Çin'in ABD'ye güçlü şekilde "yaptığı hatayı düzeltmesi ve sözde yaptırımları kaldırması" çağrısında bulunduğunu kaydeden Cıng, aksi halde bu durumdan kaynaklanan sonuçların tüm sorumlusunun ABD yönetiminin olacağını vurguladı.

'ÇİN ORDUSU GÜÇLÜ ÖFKE DUYUYOR'

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de askeri yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin ordusu bu karardan güçlü öfke duyuyor ve kesinlikle karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.