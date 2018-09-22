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Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2018 21:25 | Son Güncelleme

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ın, Washington yönetiminin Çin'e askeri yaptırım kararı alması ile alakalı olarak Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Zıguang'ın, Bakanlığa çağrılan büyükelçi Barnstad'la yaptığı görüşmede, Washington yönetiminin Çin'e askeri yaptırımlar getirmesine yönelik protestosunu bildirdi.

Görüşmede Çin-Rus askeri ilişkilerinin iki egemen ülkenin olağan iş birliği olduğunu aktaran Cıng'ın, ABD'nin buna "hiç bir müdahale hakkı" bulunmadığını ifade etti.

Cıng Zıguang, Terry Branstad'a, ABD'nin yaptırım kararının iki ülke ve iki ordu ilişkilerine ciddi zarar verdiği, uluslararası ve bölgesel konularda Çin-ABD iş birliğini ciddi şekilde etkilediğini aktararak, Pekin yönetiminin de ulusal çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri alacağını iletti.

Çin'in ABD'ye güçlü şekilde "yaptığı hatayı düzeltmesi ve sözde yaptırımları kaldırması" çağrısında bulunduğunu kaydeden Cıng, aksi halde bu durumdan kaynaklanan sonuçların tüm sorumlusunun ABD yönetiminin olacağını vurguladı.

'ÇİN ORDUSU GÜÇLÜ ÖFKE DUYUYOR'

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien de askeri yaptırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin ordusu bu karardan güçlü öfke duyuyor ve kesinlikle karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çin-Rus askeri ilişkilerinin iki egemen ülkenin normal ilişkileri olduğunu ve ABD'nin buna karışmaya hakkı olmadığını belirten Vu, ABD'nin Çinli yetkililere yaptırım kararının, uluslararası normların açık şekilde ihlali olduğunu dile getirdi.

'SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ'

Sözcü Vu, ABD'ye "sözde yaptırımları" kaldırması, aksi takdirde sonuçlarına katlanması gerektiği uyarısı da yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı perşembe günü, Rusya'dan 10 Rus Sukhoi SU-35 4üncü nesil savaş uçağı ve S-400 füze sistemlerini satın alan Çin Savunma Bakanlığına bağlı Malzeme Geliştirme Departmanı yetkililerine yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.

Hazine Bakanlığı ile birlikte alındığı belirtilen karar, departman üyelerinin ABD'ye bağlı bölgelerde ve ABD içerisinde maddi işlemlerinin durdurulması, ABD içerisindeki mal varlıklarının dondurulmasını içeriyor.

Söz konusu karar ile ayrıca, ABD ile ilişkili olan kişilerin ve ABD vatandaşlarının Çin Merkezi Askeri Komisyonu ile ticareti de yasaklanıyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ikiside birbirini boğarda cümleten bizde kurtuluruz inşallah
amaç çin değil,TürkiyeABD Lozan anlaşmasına taraf değil.Sevr i istiyor,apaçık.s400 cruise füelerini keklik gibi avlar,umarım s400 ler kazasız belâsız alınır,bu büyük başarı olur.
işine Bak ABD
yalan hepsi
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